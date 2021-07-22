130 млн выделено на содержание парков и скверов в Нижнем Тагиле

При работе необходимо пользоваться малогабаритной уборочной техникой с подметальными щетками, исключающими повреждение элементов мощения. Мусор с площадок может убираться с помощью механики и вручную. Зимой снег необходимо вывозить не менее одного раз в 15 дней.