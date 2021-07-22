130 млн выделено на содержание парков и скверов в Нижнем Тагиле

Заказчиком выступает МКУ «Служба заказчика городского хозяйства», средства выделяются из бюджета Нижнего Тагила. Услуги необходимо оказывать с момента заключения контракта до 30 июня 2023 года. Общая площадь территорий без цветников составляет 1,2 миллиона квадратных метров.
В список включена 51 территория Нижнего Тагила:
До 1 сентября 2021 года подрядчику необходимо восстановить покрытия из резиновой крошки на корте и детских площадках набережной Нижнетагильского пруда, а также плитняк на спуске с Лисьей горы.
Акарицидную обработку площадей от клещей нужно проводить каждую весну ежегодно. Также каждый год к 1 мая должен быть установлен тент и помост эстрады на площади Славы.
При работе необходимо пользоваться малогабаритной уборочной техникой с подметальными щетками, исключающими повреждение элементов мощения. Мусор с площадок может убираться с помощью механики и вручную. Зимой снег необходимо вывозить не менее одного раз в 15 дней.
Подрядчику также нужно ухаживать за ограждениями, уличной мебелью, урнами, детскими площадками, гранитными, резиновыми и травяными покрытиями, зелеными насаждениями и газонами.
Качество оказанных услуг должно соответствовать условиям контракта и перечнем услуг. Контракт действует с момента заключения сторонами до 31 декабря 2023 года. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 29 июля 2021 года.
Напомним, в Нижнем Тагиле в начале сентября планируется открыть после реконструкции сквер за дворцом культуры «Юбилейный». Площадь парка составляет 4,3 гектара, на работы было выделено более 71 миллиона рублей.