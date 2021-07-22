130 млн выделено на содержание парков и скверов в Нижнем Тагиле

130 млн выделено на содержание парков и скверов в Нижнем Тагиле
130 млн выделено на содержание парков и скверов в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:11ОбществоФото: Яндекс.Карты
Подрядчика для содержания 51 парка и сквера с площадями ищет администрация Нижнего Тагила. Сумма контракта составляет 130 миллионов рублей.

Заказчиком выступает МКУ «Служба заказчика городского хозяйства», средства выделяются из бюджета Нижнего Тагила. Услуги необходимо оказывать с момента заключения контракта до 30 июня 2023 года. Общая площадь территорий без цветников составляет 1,2 миллиона квадратных метров.

В список включена 51 территория Нижнего Тагила:

  1. Театральная площадь (включая площади у Киномакса и театра Драмы, спуск к фонтану до ул. Горошникова)
  2. Сквер Рабочей молодежи (в районе ул. Папанина и у памятника В.И. Ленина по пр. Ленина)
  3. Комсомольский сквер (ул. Огаркова и ул. К. Маркса)
  4. Пионерский сквер (ул. Первомайская - ул. К. Маркса)
  5. Сквер у магазина "Восток" (ул. Октябрьской Революции-ул. Заводская)
  6. Сквер ДК "Юбилейный" ул. Красноармейская
  7. Сквер Нижне-Выйский ул. Верхняя Черепанова
  8. Сквер им. Горького (ул. Оплетина - Липовый тракт)
  9. Сквер Героям Гражданской войны (ул. Борцов Революции, Т/С)
  10. Сквер УВД (ул. Островского)
  11. Сквер по пр. Ленина, 46
  12. Сквер у Медицинского колледжа (ул. Горошникова)
  13. Площадь у к/т "Современник" пр. Ленина-ул. Первомайская
  14. Бульвар Театральный (с площадью у ДПП) пр. Ленина, 31
  15. Сквер у Театра кукол, пр. Ленина, 14
  16. Набережная реки Тагил (по ул. Серова, от Фрунзе до Первомайской)
  17. Сквер по ул. Фрунзе
  18. Сквер им. Дзержинского (от пр. Вагоностроителей до ул. Ильича)
  19. Лисья Гора (ул. Челюскинцев - ул. Береговая-Ударная)
  20. Сквер Пионерский (ул. Ильича)
  21. Курган Памяти (Ул. Алтайская - ул. Володарского)
  22. Площадь Танкостроителей (на пересечении ул. Зари и пр. Ленинградский)
  23. Гвардейский Бульвар (в тот числе детская, спортивная и баскетбольная площадки)
  24. Сквер "Строителей" (у Дзержинской администрации)
  25. Сквер по ул. Ульяновская (площадь перед Дворцом национальных культур)
  26. Аллея Победы (по ул. Победы от Восточной до Пархоменко)
  27. Демидовская дача (ул. Красногвардейская)
  28. Сквер "Надежда" (через дорогу от площади Славы)
  29. Сквер у Ленинской администрации
  30. Сквер "ГДМ" (ул. Пархоменко, 37)
  31. Эспланада автовокзала (ул. Товарный Двор)
  32. Парк "Народный" (в пойме реки Тагил от Фрунзе до Красноармейской)
  33. Сквер по Восточному проезду
  34. Сквер перед домом 40 по ул. Металлургов
  35. Парк "Культуры и отдыха Металлургов"
  36. Сквер "Солнечный" ул. Окунева - пр. Ленинградский
  37. Сквер по ул. Щорса
  38. Музейная зона по ул. Ленина,1
  39. Парк Победы по ул. Тагилстроевская
  40. Территория массового отдыха в районе домов 9 и 11 по ул. Горошникова
  41. Набережная Нижнетагильского пруда (ул. Горошникова)
  42. Площадь Славы (от пр. Ленинградский до пр. Вагоностроителей)
  43. Общественная территория в границах улиц Салтыкова Щедрина, Котовского и Калинина
  44. Общественная территория - площадь около здания по ул. Зари, д.21
  45. Парковая зона "Муринские пруды"
  46. ТОС «Пограничный» в районе ул. Брусничная «Центр семейного отдыха»
  47. Сквер у памятника горнякам на Руднике им. III Интернационала, погибшим в годы Великой Отечественной войны (ул. Ульяновская - ул. Кольцова)
  48. Сквер по ул. Быкова, 18
  49. Сквер "Памятный камень у школы № 90"
  50. Лесопарковая зона "Пихтовые горы" (1 этап) в районе улиц Зари, Максарева и Парковая
  51. Набережная Нижнетагильского пруда (2 этап) по ул. Красногвардейская

До 1 сентября 2021 года подрядчику необходимо восстановить покрытия из резиновой крошки на корте и детских площадках набережной Нижнетагильского пруда, а также плитняк на спуске с Лисьей горы.

Акарицидную обработку площадей от клещей нужно проводить каждую весну ежегодно. Также каждый год к 1 мая должен быть установлен тент и помост эстрады на площади Славы.

При работе необходимо пользоваться малогабаритной уборочной техникой с подметальными щетками, исключающими повреждение элементов мощения. Мусор с площадок может убираться с помощью механики и вручную. Зимой снег необходимо вывозить не менее одного раз в 15 дней.

Подрядчику также нужно ухаживать за ограждениями, уличной мебелью, урнами, детскими площадками, гранитными, резиновыми и травяными покрытиями, зелеными насаждениями и газонами.

Качество оказанных услуг должно соответствовать условиям контракта и перечнем услуг. Контракт действует с момента заключения сторонами до 31 декабря 2023 года. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 29 июля 2021 года.

Напомним, в Нижнем Тагиле в начале сентября планируется открыть после реконструкции сквер за дворцом культуры «Юбилейный». Площадь парка составляет 4,3 гектара, на работы было выделено более 71 миллиона рублей.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
содержаниезакупкипарки и скверыНижний Тагилспарк
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы