7,5 млрд рублей выделит Мишустин на медицинский кластер в Екатеринбурге

7,5 млрд рублей выделит Мишустин на медицинский кластер в Екатеринбурге
7,5 млрд рублей выделит Мишустин на медицинский кластер в Екатеринбурге
Сегодня, 15:51ОбществоФото: 1mediainvest.ru
До 7,5 млрд рублей поручил предусмотреть в федеральном бюджете премьер-министр РФ Михаил Мишустин правительству России. Средства будут направлены на проектирование и строительство медицинского кластера в микрорайоне Академическом в Екатеринбурге.

Михаил Мишустин ознакомился с проектом масштабного медицинского кластера в микрорайоне Академическом, сообщает ТАСС. Минфину, Минздраву и Минэкономразвития поручено предусмотреть в федеральном бюджете до 7,5 млрд рублей на его проектирование и строительство.

В состав медицинского кластера войдут Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества, Уральский государственный медицинский университет и другие учреждения региона. Минздраву поручено до 1 октября 2021 года заключить соглашение с региональными властями о проектировании и строительстве научно-исследовательского института охраны материнства.

Также планируется создать инфраструктуру для обучения студентов-медиков и ведения научных исследований. Под реализацию проекта кластера в федеральную собственность будет передан участок земли площадью 5,5 га. Планируется, что ежегодно в нем будут получать лечение около 20 тысяч пациентов.

Напомним, к 2024 году в Екатеринбурге появится медкластер в Академическом. В первую очередь планируется обновление материально-технической базы НИИ ОММ. После этого будет возведено здание университета мирового уровня.

Сюжеты:
Екатеринбург
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