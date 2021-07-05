7,5 млрд рублей выделит Мишустин на медицинский кластер в Екатеринбурге

До 7,5 млрд рублей поручил предусмотреть в федеральном бюджете премьер-министр РФ Михаил Мишустин правительству России. Средства будут направлены на проектирование и строительство медицинского кластера в микрорайоне Академическом в Екатеринбурге.

Михаил Мишустин ознакомился с проектом масштабного медицинского кластера в микрорайоне Академическом, сообщает ТАСС. Минфину, Минздраву и Минэкономразвития поручено предусмотреть в федеральном бюджете до 7,5 млрд рублей на его проектирование и строительство. В состав медицинского кластера войдут Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества, Уральский государственный медицинский университет и другие учреждения региона. Минздраву поручено до 1 октября 2021 года заключить соглашение с региональными властями о проектировании и строительстве научно-исследовательского института охраны материнства. Также планируется создать инфраструктуру для обучения студентов-медиков и ведения научных исследований. Под реализацию проекта кластера в федеральную собственность будет передан участок земли площадью 5,5 га. Планируется, что ежегодно в нем будут получать лечение около 20 тысяч пациентов. Напомним, к 2024 году в Екатеринбурге появится медкластер в Академическом. В первую очередь планируется обновление материально-технической базы НИИ ОММ. После этого будет возведено здание университета мирового уровня. Медицинский кластер появится к 2024 году в Екатеринбурге

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter