Арест семейного имущества в 1 млрд рублей оспорил депутат Госдумы Лев Ковпак

Конкурсный управляющий Константин Марков предполагает, что ранее, в октябре 2020 года, из «Продовольственной компании» вывели средства в интересах Ковпаков и предприятие признали банкротом. Он считает, что семейство Ковпаков должно нести субсидиарную ответственность по долгам «Продовольственной компании» перед банками.