Арест семейного имущества в 1 млрд рублей оспорил депутат Госдумы Лев Ковпак

Сын основателя сети «Кировский» Лев Ковпак намерен оспорить решение Арбитражного суда Свердловской области, наложившего арест на имущество семьи предпринимателя, сообщает Е1. Арест имущества был обеспечительной мерой по заявлению конкурсного управляющего Константина Маркова.
Порядка 1,57 миллиарда рублей составила стоимость имущества, принадлежащая членам семьи Ковпаков, на которое был наложен арест. В состав арестованного имущества вошли техника, интеллектуальная собственность, доли в уставных капиталах обществ, акциях и недвижимости.
Конкурсный управляющий Константин Марков предполагает, что ранее, в октябре 2020 года, из «Продовольственной компании» вывели средства в интересах Ковпаков и предприятие признали банкротом. Он считает, что семейство Ковпаков должно нести субсидиарную ответственность по долгам «Продовольственной компании» перед банками.
Дата заседания об отмене обеспечительных мер назначена на 23 июля в 16:00 в областном арбитражном суде.
Напомним, арест был наложен также на имущество отца депутата Игоря Ковпака, который является создателем сети магазинов «Кировский», его бывшей жены Вероники Ковпак и ООО «Прометей», ООО «Продукт-Ленд», ООО «ОЖК», ООО «Лев».