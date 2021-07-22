Банк «Открытие» отчитался о финансовых результатах за I полугодие 2021 года

Кроме этого, в первом полугодии 2021 года были увеличены средства клиентов — показатель увеличился на девяносто четыре миллиарда рублей за счет роста средств юрлиц более чем на 10 процентов и составил два трлн рублей. Остатки средств на счетах физических лиц, согласно отчету, находятся в стабильном состоянии и составляют девятьсот шестьдесят восемь миллиардов рублей.