Банк «Открытие» отчитался о финансовых результатах за I полугодие 2021 года

Банк «Открытие» отчитался о финансовых результатах за I полугодие 2021 года
Банк «Открытие» отчитался о финансовых результатах за I полугодие 2021 года
Сегодня, 16:12ОбществоФото: wikipedia.org
Банк «Открытие» рассказал о финансовых результатах за первое полугодие текущего года — организация получила пятьдесят три с половиной миллиарда рублей чистой прибыли, согласно российским стандартам бухгалтерского учета.

Издание newsnn.ru сообщает, что за аналогичный период прошлого года кредитно-финансовая организация заработала 23,9 млрд рублей. В этом году, согласно представленным данным, активы банка составили два триллиона восемьсот миллиардов рублей, увеличившись на семь процентов.

Также у финансовой организации наблюдается рост в кредитном портфеле до вычета резервов — показатель увеличился почти на 13 процентов и составил один триллион девятьсот миллиардов рублей.

В кредитном портфеле «Открытия» для юридических лиц тоже наблюдается рост — за указанный период данный показатель увеличился на сто сорок семь миллиардов рублей и составил 1,3 триллиона.

Также финансовой организацией были увеличены на тридцать семь процентов объемы кредитования предпринимателей и корпоративных клиентов. Кредитный портфель для физлиц вырос до шестидесяти девяти миллиардов рублей.

Кроме этого, в первом полугодии 2021 года были увеличены средства клиентов — показатель увеличился на девяносто четыре миллиарда рублей за счет роста средств юрлиц более чем на 10 процентов и составил два трлн рублей. Остатки средств на счетах физических лиц, согласно отчету, находятся в стабильном состоянии и составляют девятьсот шестьдесят восемь миллиардов рублей.

Также за указанный период банк нарастил показатели по чистым процентам и чистым комиссионным доходам на сорок девять процентов — показатель составляет пятьдесят шесть миллиардов триста миллионов рублей.

По мнению экспертов, банку «Открытие» удалось добиться такой динамики благодаря росту объемов кредитования и доли текущих счетов в средствах клиентов, которые привели к увеличению чистой прибыли. Согласно представленной статистике, регуляторный капитал финансовой организации за шесть месяцев составил 361,4 миллиарда рублей.

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