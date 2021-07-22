Более 1 млн рублей заработал глава Нижнего Тагила за первое полугодие 2021 года

Более 1 млн рублей заработал глава Нижнего Тагила за первое полугодие 2021 года
Более 1 млн рублей заработал глава Нижнего Тагила за первое полугодие 2021 года
Сегодня, 19:19ОбществоФото: TagilCity.ru
За первые 6 месяцев 2021 года глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев заработал 1,1 миллиона рублей. Глава Екатеринбурга за 2020 год заработал свыше 4 млн, а градоначальник Каменска-Уральского — менее 2 млн.

Владислав Пинаев заработал с начала года 1 миллион 175 тысяч рублей, а в среднем — 195 тысяч в месяц. При этом утвержденная заработная плата главы на 2021 год — 2,8 миллиона рублей. Это следует из отчета об исполнении бюджета Нижнего Тагила за первое полугодие 2021 года. Он опубликован на сайте администрации 20 июля.

В 2020 году Пинаев заработал 2,6 млн рублей, в среднем — 216 тысяч рублей в месяц.

Редакция TagilCity.ru сравнила доход градоначальника с главами других свердловских муниципалитетов.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский в прошлом году заработал 4,2 млн рублей (в среднем 350 тыс.).

2,3 млн в 2020 году заработал глава Первоуральска Игорь Кабец (в среднем — 191 тыс.), 1,9 млн — глава Каменска-Уральского Алексей Викторович Шмыков (158 тыс.).

Глава Невьянского городского округа Александр Берчук в 2020 году получил 2,4 млн (200 тысяч в месяц). Согласно отчету об исполнении бюджета, за 1 полугодие 2021 года он заработал чуть больше 1 млн рублей.

Напомним, бюджет Нижнего Тагила за первое полугодие 2021 года получил почти 8 миллиардов рублей. Из них 5,7 млрд — это безвозмездные поступления из других бюджетов, субвенции и субсидии.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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