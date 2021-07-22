«Че это такое?!»: селяне в ХМАО испугались прилетевших за больным на вертолете врачей

«Че это такое?!»: селяне в ХМАО испугались прилетевших за больным на вертолете врачей
«Че это такое?!»: селяне в ХМАО испугались прилетевших за больным на вертолете врачей
Сегодня, 22:15ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Жители села Селиярово в Ханты-мансийском районе испугались, когда увидели, что в районе населенного пункта приземлился вертолет с врачами.

Из вертолета вышли два человека, одетых в белые костюмы, также вместе с ними был ящик. Видео инцидента опубликовано в TikTok пользователем под ником bektime85.

Жители подумали, что медики привезли вирус, чтобы распространить его, и стали прогонять медперсонал, крича вслед улетающему вертолету нецензурные высказывания.

В центре медицины катастроф ХМАО объяснили, что 1 июля врачи прилетели, чтобы забрать больного коронавирусом. Однако из-за агрессивного поведения местных жителей сотрудникам пришлось забрать пациента с другой площадки, сообщает Ура.ру.

Видео:URA.RU

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