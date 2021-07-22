«Че это такое?!»: селяне в ХМАО испугались прилетевших за больным на вертолете врачей

Из вертолета вышли два человека, одетых в белые костюмы, также вместе с ними был ящик. Видео инцидента опубликовано в TikTok пользователем под ником bektime85.
Жители подумали, что медики привезли вирус, чтобы распространить его, и стали прогонять медперсонал, крича вслед улетающему вертолету нецензурные высказывания.
В центре медицины катастроф ХМАО объяснили, что 1 июля врачи прилетели, чтобы забрать больного коронавирусом. Однако из-за агрессивного поведения местных жителей сотрудникам пришлось забрать пациента с другой площадки, сообщает Ура.ру.