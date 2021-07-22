Дегтярев об аварии с погибшими пожарными под Хабаровском: «Слежу за ситуацией»

Члены пожарной команды спешили на помощь своим коллегам, но на спуске спецтранспорту не удалось затормозить, и он влетел в забор. В итоге погибли водитель спецтранспорта и командир пожарной части, еще два человека сейчас проходят лечение в медучреждении, пишет Transsibinfo.com.
“Я видел видеообращение жены погибшего пожарного и отслеживаю развитие событий. И оказывать давление на ход следствия никому из руководителей не советую. Если там имелись технические неполадки у транспортного средства, то за это виновные должны быть наказаны. Свалить вину на героически погибшего пожарного я не дам”, - заявил Дегтярев.
Помимо этого, он рассказал, что уже подписал постановление, в соответствии с которым родственникам погибших произведут компенсационную выплату в 3 млн рублей. Еще Дегтярев поручил организацию техревизии спецавтомобилей пожарной службы. Результаты ему должны озвучить в течение полумесяца.
Родным пострадавших в аварии после окончания расследования перечислят страховые выплаты. Предполагается, что спецмашина службы находилась в ненадлежащем состоянии - у нее отказали тормоза.