Экс-сотрудник колонии получил почти 4 года заключения за пронос телефонов в Тагиле

Экс-сотрудник колонии получил почти 4 года заключения за пронос телефонов в Тагиле
Экс-сотрудник колонии получил почти 4 года заключения за пронос телефонов в Тагиле
Сегодня, 20:02ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Вынесен приговор бывшему сотруднику колонии в Нижнем Тагиле, который получал взятки за пронос сотовых телефонов заключенным.

Тагилстроевский районный суд признал Виталия Панова виновным по статье «Получение взятки в значительном размере за совершение незаконных действий» и статье «Превышение должностных полномочий». В процессе расследования было выявлено, с января по июнь 2020 года Панов взаимодействовал с неустановленным лицом. Сотрудник Исправительной колонии № 5 ГУФСИН должен был проносить на территорию исправительного учреждения мобильные телефоны. За один телефон мужчина получал пять тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В результате за 2020 год мужчина пронес 22 сотовых телефона за взятку в сумме 145 тысяч рублей. Телефоны он передавал заключенным. В июне 2020 года действия Панова были пресечены сотрудниками колонии. В тот момент он пытался провезти еще семь телефонов.

Тагильчанин был приговорен к 3,6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также он два года не сможет занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов РФ.

Напомним, 24 июня стало известно, что бывшему инспектору ГИБДД из Нижнего Тагила Виктору Храмцову был вынесен приговор за получение взятки через посредника и незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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