Инфраструктурные облигации для проблемных объектов предложил привлечь Эдуард Россель

Свердловская область является одним из шести регионов, где за счет инфраструктурных облигации планируется строительство объектов, сообщает ТАСС. При строительстве объектов к всемирным студенческим играм 2023 года или при прокладке второй ветки метро в Екатеринбурге член комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Эдуард Россель предложил использовать такие облигации в Свердловской области.
Большие затраты идут на строительство комплекса к форуму молодежи 2023 года, стоимость проекта оценивается в 60 млрд рублей. Это огромные объемы. Метро поперек Екатеринбурга также строить надо, более 10 лет тянется вопрос о строительстве второй ветки, пока этот проект не двигается, к сожалению, потому что не хватает денежных средств,посетовал Эдуард Россель.
Также экс-губернатор предложил использовать данные облигации при строительстве еще двух проектов в Екатеринбурге, для строительства хирургического корпуса в областной больнице № 1 и для завершения строительства и реконструкции Екатеринбургской кольцевой автодороги.
Денежные средства от размещения инфраструктурных облигаций планируется выдавать на строительство инфраструктуры на срок до 15 лет для жилищного строительства и до 30 лет для концессий и ГЧП под льготную ставку. Что обеспечивается субсидией из федерального бюджета и региональными государственными гарантиями. Данные облигации можно использовать для финансирования дорожной, инженерной и социальной инфраструктуры города.
Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев договорился с Михаилом Мишустиным о том, чтобы федеральный транш в 2,4 млрд рублей выделили заранее, чтобы завершить строительство объездной дороги в 2022 году.