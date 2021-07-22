Из-за засухи режим ЧС введен в Свердловской области

В 39 муниципалитетах Свердловской области с 22 июля введен режим ЧС из-за засухи. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава региона Евгений Куйвашев.

После визита в Белоярский район губернатор Свердловской области принял принял решение с сегодняшнего дня — 22 июля ввести режим ЧС из-за засухи в 39 муниципалитетах региона. В их числе Горноуральский городской округ, Артемовский и Белоярский ГО, Алапаевское и Ирбитское МО, Артинский и Асбестовский ГО, Ачитский и Бисертский ГО, Верхнесалдинский и Волчанский ГО, Каменский и Камышловский ГО, Кушвинский и Полевской ГО, Невьянский и Новоуральский ГО, Пышминскии и Режевской ГО, Серовский и Сысертский ГО, Тавдинскии и Тугулымский ГО, Талицкий, Туринский и Шалинский городские округа. А также Слободо-Туринский, Байкаловский и Нижнесергинский муниципальные районы, ГО Заречный, Первоуральск, Сухой Лог, Богданович, Верхотурский, Верхняя Пышма, Заречный, Нижняя Салда, Краснотурьинск, Ревда и Красноуфимск. Министру сельского хозяйства Артему Бахтереву я поручил оценить все последствия от засухи и обратиться за помощью в правительство России, так как ущерб уже превышает 4 миллиарда рублей,написал на своей странице в Instagram Евгений Куйвашев. Напомним, грозы ожидаются в Свердловской области в конце этой недели. По прогнозам синоптиков, местами на Урале, начиная со среды 21 июля, пройдут сильные ливни, сопровождающиеся ветром с порывами до 15-17 метров в секунду. Грозы и ветер ожидаются в Свердловской области в конце этой недели

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