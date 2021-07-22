Конкурс на дизайн-проект памятной стелы у аэропорта Кольцово пройдет в Екатеринбурге

Призовой фонд будет составлять один миллион рублей, однако в арт-объекте должны быть выражены три основные темы. Они имеют особое значение для столицы Урала:
Свои работы могут отправить архитекторы, дизайнеры и скульпторы, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга. В жюри войдут представители горадминистрации, участники заседания Совета по сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга, а также заслуженные архитекторы и художники России.
В результате победитель конкурса получит 500 тысяч рублей, а участники, занявшие второе и третье места, по 300 и 200 тысяч рублей соответственно. Предполагается, что конкурс начнется 9 августа, а победитель будет определен в конце ноября.
Также Алексей Орлов напомнил, что в планах губернатор Свердловской области Евгения Куйвашева установить вдоль Кольцовского тракта несколько других памятных объектов. В это число входят объекты, посвященные Универсиаде-2023.
Напомним, мэрия Екатеринбурга начала сбор заявок на выплату субсидий для реализации социальных проектов жителей. На эти цели выделено 9,5 миллиона рублей.