Минеева поддержала идею обновления инвесткарты Москвы

Карта будет опубликована на инвестиционном портале Москвы, на нее будет нанесена информация о более чем 300 площадках для ведения бизнеса. При этом карта будет интересна как крупным предприятиям, так и представителям малого бизнеса. Кроме того, на карту планируется наносить данные об объектах, которые выставлены на торги для приобретения или аренды. Сейчас в списке более 4 000 пунктов. Фильтры помогают пользователям искать нужные объекты по определенным критериям.