Минеева поддержала идею обновления инвесткарты Москвы

Как сообщает tass.ru, власти Москвы анонсировали обновление инвестиционной карты столицы. Будет введен новый функционал, с помощью которого представители бизнес-сообщества смогут получать оценку вокруг интересующего места, а также другие необходимые для принятия решения сведения. Бизнес-омбудсмен дала данному предложению положительную оценку.
По ее словам, 17% общероссийского объема инвестиций в основной капитал и около половины прямых иностранных инвестиций приходится в России на долю столицы. С ростом объемов вложений необходимо знать детальную информацию о том или ином проекте. Преимущества совершенствования функционала сервиса и введения новых возможностей - добавление на карту мест, от которых зависит инвестиционная привлекательность. Речь идет о магазинах, остановках общественного транспорта, парковках, учебных заведения, парковых зонах, а также медицинских заведениях.
Карта будет опубликована на инвестиционном портале Москвы, на нее будет нанесена информация о более чем 300 площадках для ведения бизнеса. При этом карта будет интересна как крупным предприятиям, так и представителям малого бизнеса. Кроме того, на карту планируется наносить данные об объектах, которые выставлены на торги для приобретения или аренды. Сейчас в списке более 4 000 пунктов. Фильтры помогают пользователям искать нужные объекты по определенным критериям.
Карта, кроме того, будет содержать открытые данные правительства Москвы. Так, пользователи смогут увидеть размещение строек Москвы и ознакомиться с кадастровой стоимостью недвижимости в различных районах.
Инвестиционный портал Москвы более семи лет активно используется бизнес-сообществом. Каждый день сайт посещают более 8 500 уникальных пользователей, всего зарегистрировано более 13 миллионов посещений. Пользователи могут обратиться к 30 онлайн-сервисам, которые повышают комфортность ведения бизнеса в Москве и экономят время предпринимателей.
Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров назвал инвестиционную карты столицы удобным сервисом, с помощью которого можно найти площадку для ведения бизнес-деятельности. При этом карта помогает найти как свободные промышленные площадки, так и помещения для аренды.
Ранее уполномоченный по правам предпринимателя в столице Татьяна Минеева отметила, что бизнес является тем драйвером, который может существенно повлиять на развитие экономики страны. Инвестиции, в свою очередь, можно сравнить с “кровью” экономической системы.