Мост через реку Выя планируется отремонтировать в Нижнем Тагиле

Мост через реку Выя планируется отремонтировать в Нижнем Тагиле
Мост через реку Выя планируется отремонтировать в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:09ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Ремонт моста через реку Выя на км 149+014 трассы Екатеринбург- Нижний Тагил-Серов планируется в Нижнем Тагиле.

ГКУ Свердловской области «Управление автомобильных дорог» ищет подрядчика для проведения инженерных изысканий и подготовки проектной документации. Стоимость контракта составляет 1,9 миллиона рублей. Работы необходимо начать 1 сентября 2021 года и окончить 20 мая 2022 года.

Длина железобетонного моста составляет 101 метр, он был построен в 1995 году и находится в неудовлетворительном состоянии. Подрядчику необходимо рассмотреть варианты ремонта с усилением существующего моста.

При работе нужно предусмотреть замену перил и конструкций сопряжений моста с подходами, удаление лишних слоев покрытия и устройство гидроизоляции, восстановление и укрепление конусов моста, обустройство лестничных сходов, ремонт опор и другие работы. Также необходимо предусмотреть организацию движения транзитного транспорта на период ремонта.

Контракт вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 6 августа 2021 года.

Напомним, мост через реку Серебряную между Нижним Тагилом и селом Верхняя Ослянка на территории Горноуральского городского округа отремонтирует компания из Екатеринбурга. Сумма контракта составила 96,4 миллиона рублей, работы необходимо окончить не позднее 20 сентября 2022 года.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
ремонтреказакупкимострека ВыяНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы