Мост через реку Выя планируется отремонтировать в Нижнем Тагиле

При работе нужно предусмотреть замену перил и конструкций сопряжений моста с подходами, удаление лишних слоев покрытия и устройство гидроизоляции, восстановление и укрепление конусов моста, обустройство лестничных сходов, ремонт опор и другие работы. Также необходимо предусмотреть организацию движения транзитного транспорта на период ремонта.