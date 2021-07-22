Мост через реку Выя планируется отремонтировать в Нижнем Тагиле

ГКУ Свердловской области «Управление автомобильных дорог» ищет подрядчика для проведения инженерных изысканий и подготовки проектной документации. Стоимость контракта составляет 1,9 миллиона рублей. Работы необходимо начать 1 сентября 2021 года и окончить 20 мая 2022 года.
Длина железобетонного моста составляет 101 метр, он был построен в 1995 году и находится в неудовлетворительном состоянии. Подрядчику необходимо рассмотреть варианты ремонта с усилением существующего моста.
При работе нужно предусмотреть замену перил и конструкций сопряжений моста с подходами, удаление лишних слоев покрытия и устройство гидроизоляции, восстановление и укрепление конусов моста, обустройство лестничных сходов, ремонт опор и другие работы. Также необходимо предусмотреть организацию движения транзитного транспорта на период ремонта.
Контракт вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 6 августа 2021 года.
Напомним, мост через реку Серебряную между Нижним Тагилом и селом Верхняя Ослянка на территории Горноуральского городского округа отремонтирует компания из Екатеринбурга. Сумма контракта составила 96,4 миллиона рублей, работы необходимо окончить не позднее 20 сентября 2022 года.