Не платить взносы на капремонт при включении домов в программу КРТ смогут уральцы

Теперь уральцы, которые проживают в домах, попадающих в программу КРТ, освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт. Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов заявил, что горожане смогут не платить взносы после того, как будет утверждена документация по планировке территорий для комплексного развития жилой застройки, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.