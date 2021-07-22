Не платить взносы на капремонт при включении домов в программу КРТ смогут уральцы

Теперь уральцы, которые проживают в домах, попадающих в программу КРТ, освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт. Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов заявил, что горожане смогут не платить взносы после того, как будет утверждена документация по планировке территорий для комплексного развития жилой застройки, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
Также власти утвердили порядок определения начальной цены на право заключения договора КРТ на жилой, нежилой и незастроенной территории. В том случае, если говорится о развитии жилой застройки, то решение в пользу КРТ принимается лишь после общего собрания собственников. Там большинство жильцов должны поддержать включение дома в проект КРТ.
Начальная цена идет в прямой зависимости от сложности и длительности реализации проекта. Победителем станет тот, кто выступит с предложением наибольшей цены за право реализовать проект.
Напомним, в мае стало известно, что под Комплексное развитие территорий попадет 12% застройки в Екатеринбурге. В первую очередь программу будет направлена на районы Завокзальный, Западный, Юго-западный, Втузгородок, Уктус Левобережный и Уралмаш.