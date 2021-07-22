Низколетящий грузовой Ил-76 «оглушил» жителей Екатеринбурга и попал на видео

Низколетящий грузовой Ил-76 «оглушил» жителей Екатеринбурга и попал на видео
Низколетящий грузовой Ил-76 «оглушил» жителей Екатеринбурга и попал на видео
Сегодня, 08:21ОбществоФото: группа "Химмаш" во "ВКонтакте""
Жители Екатеринбурга вновь сняли на видео летящий над домами самолет. На этот раз низко над землей с «оглушительным» звуком промчался грузовой Ил-76.

Грузовой самолет, летящий низко над землей, засняли на видео 21 июля жители Химмаша.

Видео:группа "Химмаш" во "ВКонтакте""

Многие пожаловались, что воздушное судно пролетело так громко, что «смерть ушам».

Невозможно спать. Очень громко. Раньше так не было, написала в комментариях к видео подписчица группы «Химмаш» в соцсети «ВКонстакте».

А как вы хотели? Это старый добрый Ил-76, а не какой-то там Боинг, прокомментировал екатеринбуржец по имени Дмитрий.

Некоторые рассказали, что вовсе подумали о том, что самолет падает.

Напомним, 20 июля в нескольких «сантиметрах» над крышами домов пролетел самолет в Солнечном районе Екатеринбурга, недалеко от аэропорта Кольцово. По словам одной из очевидиц, было ощущение, будто воздушное судно не может набрать высоту.

Сюжеты:
Екатеринбург
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