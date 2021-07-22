Низколетящий грузовой Ил-76 «оглушил» жителей Екатеринбурга и попал на видео

Грузовой самолет, летящий низко над землей, засняли на видео 21 июля жители Химмаша.
Многие пожаловались, что воздушное судно пролетело так громко, что «смерть ушам».
Невозможно спать. Очень громко. Раньше так не было, написала в комментариях к видео подписчица группы «Химмаш» в соцсети «ВКонстакте».
А как вы хотели? Это старый добрый Ил-76, а не какой-то там Боинг, прокомментировал екатеринбуржец по имени Дмитрий.
Некоторые рассказали, что вовсе подумали о том, что самолет падает.
Напомним, 20 июля в нескольких «сантиметрах» над крышами домов пролетел самолет в Солнечном районе Екатеринбурга, недалеко от аэропорта Кольцово. По словам одной из очевидиц, было ощущение, будто воздушное судно не может набрать высоту.