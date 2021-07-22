Низколетящий грузовой Ил-76 «оглушил» жителей Екатеринбурга и попал на видео

Жители Екатеринбурга вновь сняли на видео летящий над домами самолет. На этот раз низко над землей с «оглушительным» звуком промчался грузовой Ил-76.

Грузовой самолет, летящий низко над землей, засняли на видео 21 июля жители Химмаша. Видео: группа "Химмаш" во "ВКонтакте"" Многие пожаловались, что воздушное судно пролетело так громко, что «смерть ушам». Невозможно спать. Очень громко. Раньше так не было, написала в комментариях к видео подписчица группы «Химмаш» в соцсети «ВКонстакте». А как вы хотели? Это старый добрый Ил-76, а не какой-то там Боинг, прокомментировал екатеринбуржец по имени Дмитрий. Некоторые рассказали, что вовсе подумали о том, что самолет падает. Напомним, 20 июля в нескольких «сантиметрах» над крышами домов пролетел самолет в Солнечном районе Екатеринбурга, недалеко от аэропорта Кольцово. По словам одной из очевидиц, было ощущение, будто воздушное судно не может набрать высоту. Низко пролетевший над домами самолёт в Екатеринбурге попал на видео

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