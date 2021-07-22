Новый пикет против аутсорсинга скорой прошел в Нижнем Тагиле

Новый пикет против аутсорсинга скорой прошел в Нижнем Тагиле
Новый пикет против аутсорсинга скорой прошел в Нижнем Тагиле
Сегодня, 21:06ОбществоФото: Михаил Смольников
Тагильский активист и бывший водитель скорой Михаил Смольников снова вышел на улицу с плакатом на одиночный пикет. Мужчина выступает против аутсорсинга скорых в Нижнем Тагиле, а также против проблем в медицине в целом.

Бывший водитель скорой помощи Нижнего Тагила, которого уволили через суд, около часа пикетировал один на площади Славы. Люди подходили и интересовались плакатом, рассказал редакции TagilCity.ru активист.

Он пояснил, что слушание по его иску к главврачу скорой помощи Сергею Безбородову о признании аутсорсинга незаконным предварительно перенесено на 2 сентября, по этой теме он пока не работает. Акции протеста связаны с тем, чтобы привлечь внимание народа и властей к проблемам медицины.

Активисты хотят отменить аутсорсинг скорой в Нижнем Тагиле, а также привлечь внимание к истории вокруг госпиталя Тетюхина и нехватке медработников в городе.

Наблюдая за ситуацией в медицине, которая происходит в Нижнем Тагиле, могу сказать, что творится полнейший беспредел. Мне вот, например, может понадобиться помощь врачей, а оказывать ее будет некому, прокомментировал пикеты Михаил Смольников.

Фото:Михаил Смольников

Напомним, водитель скорой помощи из Североуральска рассказал, что у сотрудников ухудшились условия труда и снизились зарплаты. Из-за того, что медики увольняются, пациентов приходится возить за 100 километров в соседние города. Также он пожаловался на отсутствие спецодежды, нехватку СИЗов и выделяемых на обслуживание автопарка средств.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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