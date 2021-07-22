Отрубленные головы и 100 лет тюрьмы застройщикам. Итоги дня в Свердловской области

Отрубленные головы и 100 лет тюрьмы застройщикам. Итоги дня в Свердловской области
Отрубленные головы и 100 лет тюрьмы застройщикам. Итоги дня в Свердловской области
Сегодня, 19:28ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 22 июля.

Насмерть разбился 38-летний екатеринбуржец, который пытался забраться в квартиру своей бывшей жены через балкон. Очевидцы рассказали, что мужчина сначала разбил все стекла на своем балконе и попытался сделать тоже самое с соседним. В следственном комитете проводится проверка по данному факту.

Молодые люди разгуливали по Екатеринбургу с отрубленными звериными головами в руках и пугали жителей. Они смеялись и показывали прохожим головы барана, косули, а также внутренние органы животных. В одном из лифтов компания попала на камеры видеонаблюдения. Очевидцы сообщили о происшествии в полицию, там обещали проверить информацию.

С 2017 года в Свердловской области сроки за хищения средств дольщиков получили 22 застройщика. В общей сложности они осуждены на 100 лет. От их действий пострадала не одна тысяча человек, ущерб оценивается в сотни миллионов рублей. Пятеро осужденных получили сроки за незаконное строительство многоквартирных домов на землях, которые предназначены для индивидуального жилья.

Жители Химмаша из Екатеринбурга сняли на видео низко летящий над домами грузовой Ил-76. Воздушное судно пролетело с оглушительным звуком и привлекло внимание. Некоторые очевидцы подумали, что самолет падает.

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