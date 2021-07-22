Отрубленные головы и 100 лет тюрьмы застройщикам. Итоги дня в Свердловской области

С 2017 года в Свердловской области сроки за хищения средств дольщиков получили 22 застройщика. В общей сложности они осуждены на 100 лет. От их действий пострадала не одна тысяча человек, ущерб оценивается в сотни миллионов рублей. Пятеро осужденных получили сроки за незаконное строительство многоквартирных домов на землях, которые предназначены для индивидуального жилья.