Перепутали с тезкой: ЗАГС Первоуральска зарегистрировал смерть живой пенсионерки

Перепутали с тезкой: ЗАГС Первоуральска зарегистрировал смерть живой пенсионерки
Перепутали с тезкой: ЗАГС Первоуральска зарегистрировал смерть живой пенсионерки
Сегодня, 15:09ОбществоФото: Яндекс.Карты
Из-за необоснованной регистрации смерти пожилой женщины прокуратура проверяет отдел ЗАГС Первоуральска.

Жительница Первоуральска Свердловской области обратилась за помощью в прокуратуру, когда обнаружила, что числится мертвой. Пенсионерке перестали начислять выплаты, так как информация о кончине была передана в Пенсионный фонд. Соответствующий акт записи актов гражданского состоянии сделали сотрудники местного отдела ЗАГС в марте 2021 года.

Умерла тезка заявительницы, каких-либо документов на имя умершей женщины не было обнаружено. Сотрудники ОМВД России по Первоуральску установили личность умершей со слов соседей, установив ошибочно дату рождения, принадлежащую заявительнице, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Аннулировать актовую запись может суд, когда рассмотрит документы женщины. Их прокурор запросил у уполномоченных ведомств и поставил рассмотрение обращения на личный контроль.

Напомним, в начале февраля в Екатеринбурге в одном из отделений Сбербанка 81-летней женщине отказали в выплате пенсии, так как она «умерла». Ее паспорт по ошибке был занесен в базу умерших людей в полиции. Исправили положение сотрудники правоохранительных органов через несколько дней.

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