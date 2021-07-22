Перепутали с тезкой: ЗАГС Первоуральска зарегистрировал смерть живой пенсионерки

Напомним, в начале февраля в Екатеринбурге в одном из отделений Сбербанка 81-летней женщине отказали в выплате пенсии, так как она «умерла». Ее паспорт по ошибке был занесен в базу умерших людей в полиции. Исправили положение сотрудники правоохранительных органов через несколько дней.