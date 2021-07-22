Перепутали с тезкой: ЗАГС Первоуральска зарегистрировал смерть живой пенсионерки

Жительница Первоуральска Свердловской области обратилась за помощью в прокуратуру, когда обнаружила, что числится мертвой. Пенсионерке перестали начислять выплаты, так как информация о кончине была передана в Пенсионный фонд. Соответствующий акт записи актов гражданского состоянии сделали сотрудники местного отдела ЗАГС в марте 2021 года.
Умерла тезка заявительницы, каких-либо документов на имя умершей женщины не было обнаружено. Сотрудники ОМВД России по Первоуральску установили личность умершей со слов соседей, установив ошибочно дату рождения, принадлежащую заявительнице, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Аннулировать актовую запись может суд, когда рассмотрит документы женщины. Их прокурор запросил у уполномоченных ведомств и поставил рассмотрение обращения на личный контроль.
Напомним, в начале февраля в Екатеринбурге в одном из отделений Сбербанка 81-летней женщине отказали в выплате пенсии, так как она «умерла». Ее паспорт по ошибке был занесен в базу умерших людей в полиции. Исправили положение сотрудники правоохранительных органов через несколько дней.