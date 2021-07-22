Подполковника из Москвы тагильский суд вызвал на заседание по иску к Шойгу

Подполковника из Москвы тагильский суд вызвал на заседание по иску к Шойгу
Подполковника из Москвы тагильский суд вызвал на заседание по иску к Шойгу
Сегодня, 17:47ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Дзержинский районный суд Нижнего Тагила вызвал на заседание старшего помощника Московского военного прокурора подполковника юстиции Анищенко, который отказался проводить проверку по иску к министру обороны РФ Сергею Шойгу за нарушение масочного режима.

Из-за вызова на заседание тагильского суда старшего помощника Московского военного прокурора подполковника юстиции Андрея Анищенко, рассмотрение дела Андрея Щукина отложили до 10 августа 2021 года, сообщает Znak. Екатеринбургский общественник Андрей Щукин обратился в прокуратуру по поводу недавнего посещения министром обороны РФ Сергеем Шойгу московского военкомата без маски на лице.

К делу общественника было привлечено третье лицо — старший помощник Московского военного прокурора подполковник юстиции Андрей Анищенко. Он отказался проводить проверку по нарушению масочного режима Сергеем Шойгу. Активист считает, что Шойгу подает дурной пример российским гражданам в период роста заболеваемости коронавирусом, что это политика двойных стандартов и лицемерие.

Могли просто отказать в иске и все. А так пригласили на суд целого подполковника юстиции из Москвы. Судья решила, что надо вызвать того, из-за кого это все началось, кто не стал проводить проверку по моему заявлению. Уже сегодня можно было рассмотреть дело,заявляет общественник Андрей Щукин.

Напомним, в регионе обновился рекорд по суточной заболеваемости коронавирусом. Почти у 500 свердловчан был выявлен COVID-19 за минувшие сутки.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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