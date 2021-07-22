Подполковника из Москвы тагильский суд вызвал на заседание по иску к Шойгу

Могли просто отказать в иске и все. А так пригласили на суд целого подполковника юстиции из Москвы. Судья решила, что надо вызвать того, из-за кого это все началось, кто не стал проводить проверку по моему заявлению. Уже сегодня можно было рассмотреть дело,заявляет общественник Андрей Щукин.