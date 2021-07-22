Продает за 140 тысяч евро: уральский художник решил создать скульптуру «Мега-курлыка»

На голове также надета шапка. Ее высота около метра. По словам художника, он решил создать человека-голубя под впечатлением от реальных встреч с людьми, живущими на промышленных окраинах. Также, создавая прототип скульптуры, художник позировал сам себе. Теперь Сергей планирует завершить всю работу осенью.
Даже в Японии косплеят эту позу. Просто некая шутка, как и балалайка у нас,рассказал ТК «Четвертый канал» Сергей Ярмак.
На данный момент художник уже выставил свою работу на продажу. Приобрести скульптуру из алюминия можно за 140 тысяч евро.
Напомним, в память о погибшей группе Дятлова художник-авангардист Григорий Эмви установил на перевале четырехметровую скульптуру. По его словам, памятник также символизирует несчастья и трудности, с которыми сталкивается человек.