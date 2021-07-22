Продает за 140 тысяч евро: уральский художник решил создать скульптуру «Мега-курлыка»

Продает за 140 тысяч евро: уральский художник решил создать скульптуру «Мега-курлыка»
Продает за 140 тысяч евро: уральский художник решил создать скульптуру «Мега-курлыка»
Сегодня, 21:00ОбществоФото: скриншот сюжета ТК «Четвертый канал»
Художник из Екатеринбурга Сергей Ермак решил создать трехметровую скульптуру голубя с телом человека, который сидит на корточках. На данный момент была готова голова объекта.

На голове также надета шапка. Ее высота около метра. По словам художника, он решил создать человека-голубя под впечатлением от реальных встреч с людьми, живущими на промышленных окраинах. Также, создавая прототип скульптуры, художник позировал сам себе. Теперь Сергей планирует завершить всю работу осенью.

Даже в Японии косплеят эту позу. Просто некая шутка, как и балалайка у нас,рассказал ТК «Четвертый канал» Сергей Ярмак.

На данный момент художник уже выставил свою работу на продажу. Приобрести скульптуру из алюминия можно за 140 тысяч евро.

Видео:ТК «Четвертый канал»

Напомним, в память о погибшей группе Дятлова художник-авангардист Григорий Эмви установил на перевале четырехметровую скульптуру. По его словам, памятник также символизирует несчастья и трудности, с которыми сталкивается человек.

Сюжеты:
Екатеринбург
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