Проект по благоустройству в Висимо-Уткинске планируется отправить на госэкспертизу

До сегодняшнего дня остро стоял вопрос с линиями электропередач и сетями «Ростелекома» в поселке. В том состоянии, в котором они сегодня здесь находятся, реализовывать проект было небезопасно. Сейчас решения найдены, предложены технические условия,сообщил мэр Владислав Пинаев.