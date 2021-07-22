Проект по благоустройству в Висимо-Уткинске планируется отправить на госэкспертизу

В целях реализации проекта по благоустройству сельских общественных территорий в Нижнем Тагиле, состоялось выездное совещание с участием главы города Нижний Тагил Владислава Пинаева и организаций, участвующих в реконструкции набережной реки Межевая Утка, сообщили в пресс-службе администрации города. На совещании обсудили возможность переноса кабелей волоконно-оптических линий связи, расположенных на территории Висимо-Уткинска.
На набережной реки Межевая Утка задумана масштабная реконструкция. Концепция предусматривает обустройство зеленой пешеходной аллеи и фотозон, оборудование двухуровневых смотровых площадок, места для соревнований каякеров, включая трибуны для болельщиков. Особое внимание уделено освещению территории.
До сегодняшнего дня остро стоял вопрос с линиями электропередач и сетями «Ростелекома» в поселке. В том состоянии, в котором они сегодня здесь находятся, реализовывать проект было небезопасно. Сейчас решения найдены, предложены технические условия,сообщил мэр Владислав Пинаев.
Для комфортного пребывания гостей также планируется размещение автопарковки, сувенирной лавки, кафе и других элементов туристической инфраструктуры. На данный момент готовится проектно-сметная документация по благоустройству набережной реки Межевая Утка для передачи на госэкспертизу.
Напомним, более четырех тысяч человек приняли участие в обсуждении благоустройства сельских общественных территорий в Нижнем Тагиле. В результате больше всего люди поддержали общественные территории в поселке Висимо-Уткинск и деревне Усть-Утка.