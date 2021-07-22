Пролетающий над Химмашем правительственный самолет сфотографировал екатеринбуржец

Пролетающий над Химмашем правительственный самолет сфотографировал екатеринбуржец
Пролетающий над Химмашем правительственный самолет сфотографировал екатеринбуржец
Сегодня, 15:42ОбществоФото: страница Юлии Ташлыковой во "ВКонтакте"
Правительственный самолет над Екатеринбургом сфотографировал житель микрорайона Солнечный, когда на борту, судя по всему, прилетали сопровождающие премьер-министра Мишустина. В коллекции семьи с Химмаша есть и другие снимки низко летящих воздушных судов.

В районе Химмаш, расположенном недалеко от международного аэропорта Кольцово, местные жители нередко наблюдают полеты различных самолетов и в последнее время все чаще стали сообщать о низко летящих над землей «железных птицах».

Семья Ташлыковых, которая живет на 9 этаже многоквартирника в Солнечном, уже много несколько лет не только наблюдает за самолетами, но и фотографирует прямо с балкона своей квартиры.

Пока я была на работе, муж сорвал на балконе джекпот — снял правительственный самолет. ИЛ-96-300 в конфигурации VIP входит в состав президентского авиаотряда, рассказала Юлия Ташлыкова «КП Екатеринбург».

Девушка предположила, что на этом борту прилетели в Екатеринбург люди из сопровождения премьер-министра Михаила Мишустина, который прилетел на Иннопром днем ранее.

По мнению Юлии, самолеты — это достопримечательность района. Новости о том, что жителей напугал низко летящий над высотками самолет, ее удивляют, ведь местные жители давно привыкли к шуму взлетающих и идущих на посадку воздушных судов.

Напомним, вечером 21 июля жители Екатеринбурга вновь сняли на видео летящий над домами с «оглушительным» звуком самолет. Это был грузовой Ил-76.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
фотографииобществофотосамолетЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы