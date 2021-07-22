Пролетающий над Химмашем правительственный самолет сфотографировал екатеринбуржец

Правительственный самолет над Екатеринбургом сфотографировал житель микрорайона Солнечный, когда на борту, судя по всему, прилетали сопровождающие премьер-министра Мишустина. В коллекции семьи с Химмаша есть и другие снимки низко летящих воздушных судов.

В районе Химмаш, расположенном недалеко от международного аэропорта Кольцово, местные жители нередко наблюдают полеты различных самолетов и в последнее время все чаще стали сообщать о низко летящих над землей «железных птицах». Семья Ташлыковых, которая живет на 9 этаже многоквартирника в Солнечном, уже много несколько лет не только наблюдает за самолетами, но и фотографирует прямо с балкона своей квартиры. Пока я была на работе, муж сорвал на балконе джекпот — снял правительственный самолет. ИЛ-96-300 в конфигурации VIP входит в состав президентского авиаотряда, рассказала Юлия Ташлыкова «КП Екатеринбург». Девушка предположила, что на этом борту прилетели в Екатеринбург люди из сопровождения премьер-министра Михаила Мишустина, который прилетел на Иннопром днем ранее. По мнению Юлии, самолеты — это достопримечательность района. Новости о том, что жителей напугал низко летящий над высотками самолет, ее удивляют, ведь местные жители давно привыкли к шуму взлетающих и идущих на посадку воздушных судов. Напомним, вечером 21 июля жители Екатеринбурга вновь сняли на видео летящий над домами с «оглушительным» звуком самолет. Это был грузовой Ил-76. Низколетящий грузовой Ил-76 «оглушил» жителей Екатеринбурга и попал на видео

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