Российские производители удобрений поддержат аграриев в период засухи и COVID-19

Зафиксировать цены в настоящее время — важный и своевременный шаг. В июле стоимость минеральных удобрений будет «на низком старте» накануне осеннего сева. В результате аграрии имеют возможность уже сегодня просчитать требуемые затраты на минеральное питание. До завершения сева они сохранятся на прежнем уровне, пишет rg.ru.
Как отмечают эксперты, решение российских производителей о фиксации цен является социально ответственным шагом, который будет служить поддержке национальной продовольственной безопасности и укреплению конкурентоспособности отечественного АПК.
В поддержку решения производителей выступила также заместитель председателя российского правительства Виктория Абрамченко. Она подчеркнула, что общая работа ведомств и бизнесменов позволит поддержать аграриев во время засухи и эпидемии коронавирусной инфекции.
Благодаря внедренным российским правительством мерам, направленным на повышение доступности удобрений, в текущем году российские аграрии могли покупать удобрения дешевле, чем их коллеги из зарубежных государств, — разница составила примерно 25%. Заморозка цен на значениях июля сделает разницу в пользу российских аграриев еще более значительной.
Прогноз потребления минеральных удобрений отечественным АПК — 4,5 млн тонн в этом и 5 млн тонн в будущем году (оба показателя в действующем веществе). Минсельхоз РФ поставил задачу в течение предстоящих пяти лет увеличить объемы приобретения до 8,2 млн тонн (в действующем веществе), и российские производители удобрений выразили готовность обеспечить эти объемы.
С этой целью производители удобрений делают крупные инвестиции в расширение мощностей (1,3 трлн рублей за последние 7 лет и 2 трлн в будущие 7 лет). В итоге к 2026 году мощности отрасли вырастут в два раза (в сравнении с 2013 годом).
В реализации масштабных инвестпрограмм в индустрии минеральных удобрений помог экономический блок Правительства во главе с первым зампредом Правительства РФ Андреем Белоусовым, который принял меры по стимулированию инвестиционного цикла. Белоусов также лично поручил российским ведомствам разработать методику определения ценовой доступности удобрений для отечественных аграриев.
Эти меры увеличили применение минеральных удобрений в стране. За минувшие пять лет их использование увеличилось в 1,5 раза и достигло рекордных за 30 лет значений.
C 2016 года РФ — крупнейший мировой экспортер пшеницы. При учете роста технологичности отечественного растениеводства причины для сокращения урожайности в 2022 году отсутствуют.
В настоящее время, когда мировые цены на продовольствие достигают максимума, предприятия отечественного АПК имеют все шансы закончить год с исторически высоким значением рентабельности.