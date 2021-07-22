Российские производители удобрений поддержат аграриев в период засухи и COVID-19

С этой целью производители удобрений делают крупные инвестиции в расширение мощностей (1,3 трлн рублей за последние 7 лет и 2 трлн в будущие 7 лет). В итоге к 2026 году мощности отрасли вырастут в два раза (в сравнении с 2013 годом).