Современные лаборатории появятся в школе Висимо-Уткинска

В школе № 8 в поселке Висимо-Уткинск появится центр инновационного и гуманитарного образования «Точка роста». Он должен открыть свои двери для учеников 1 сентября 2021 года.

Сейчас в поселковой школе ведутся ремонтные работы в помещениях, где будет располагаться современный центр образования «Точка роста». Подобные появляются в сельских школах по всей стране благодаря реализации федерального проекта «Современная школа». Средства на подготовку к открытию центра инновационного и гуманитарного образования в Висимо-Уткинске выделила администрация Нижнего Тагила. Она же и подготовила заявку на участие в проекте в региональное министерство образования. В свою очередь, министерство образования обеспечит организацию закупки стандартного комплекта оборудования за счет средств федерального и областного бюджетов, отметили в пресс-службе мэрии. В школе № 8 после открытия центра 1 сентября, ученики смогу заниматься в современных лабораториях по физике, химии, биологии, в технологической лаборатории, где будет установлен 3D-принтер и другая цифровая и видеотехника. Сейчас готовим кадры, проходим педагогическую переподготовку, рассказал директор школы Дмитрий Ошурков. Уверенность в том, что «Точка роста» будет пользоваться популярностью у школьников, наравне с преподавателями образовательного учреждения, выразил и глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Напомним, одним из первых в Свердловской области в июне 2019 года центр дополнительного образования гуманитарного и цифрового профиля «Точка роста» появился в поселке Уралец под Нижним Тагилом. Он был открыт на базе школы № 9. В пригороде Нижнего Тагила появится центр допобразования школьников «Точка роста»

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