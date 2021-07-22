Уральские недобросовестные застройщики приговорены к 100 годам заключения

С 2017 года в Свердловской области 22 недобросовестных застройщика получили тюремные сроки за хищения средств дольщиков и пайщиков. В общей сложности они проведут в местах заключения 100 лет.

Пострадавшими оказались тысячи человек. Общей ущерб оценивается в сотни миллионов рублей. Об этом сообщили в региональном министерстве строительства и развития инфраструктуры на подведении итогов работы комиссии по защите прав дольщиков, которая была создана по поручению губернатора Евгения Куйвашева. В ведомстве отметили, что пятерых человек осудили за незаконное строительство многоквартирных домов на землях, предназначенных для индивидуального жилья. Объекты располагались в Екатеринбурге на улице Орловской и переулке Верхнем, многоэтажка на улице Хасановской и дома на Эльмаше. От действий застройщиков пострадали около тысячи человек. Напомним, что фонд защиты прав дольщиков 2 июля постановил помочь жителям города Лесного, обманутым вследствие недобросовестных действий застройщика. В результате мошенничества пострадало 25 человек, имеющих право на компенсацию, которая будет выплачена на 68 миллионов. Обманутым застройщиком собственникам в Свердловской области выплатят 68 миллионов

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter