Уральские недобросовестные застройщики приговорены к 100 годам заключения

Уральские недобросовестные застройщики приговорены к 100 годам заключения
Уральские недобросовестные застройщики приговорены к 100 годам заключения
Сегодня, 14:00ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
С 2017 года в Свердловской области 22 недобросовестных застройщика получили тюремные сроки за хищения средств дольщиков и пайщиков. В общей сложности они проведут в местах заключения 100 лет.

Пострадавшими оказались тысячи человек. Общей ущерб оценивается в сотни миллионов рублей. Об этом сообщили в региональном министерстве строительства и развития инфраструктуры на подведении итогов работы комиссии по защите прав дольщиков, которая была создана по поручению губернатора Евгения Куйвашева.

В ведомстве отметили, что пятерых человек осудили за незаконное строительство многоквартирных домов на землях, предназначенных для индивидуального жилья.

Объекты располагались в Екатеринбурге на улице Орловской и переулке Верхнем, многоэтажка на улице Хасановской и дома на Эльмаше. От действий застройщиков пострадали около тысячи человек.

Напомним, что фонд защиты прав дольщиков 2 июля постановил помочь жителям города Лесного, обманутым вследствие недобросовестных действий застройщика. В результате мошенничества пострадало 25 человек, имеющих право на компенсацию, которая будет выплачена на 68 миллионов.

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