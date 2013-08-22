День «государственного триколора» в Нижнем Тагиле отметят по-особенному!

Во многих городах России празднуют города по-разному: начиная от полуденных выстрелов и заканчивая поднятием самого большого триколора. А в Нижнем Тагиле сегодня состоится велопробег.

Уже скоро состоится заезд: от Администрации Тагилстроевского района в 12:30, маршрут пройдет по улицам Металлургов – Малышева – Землячки – Черноморская. К слову, присоединиться могут все желающие, а первым 50 участникам даже подарят по флагу.

Подробности можно узнать на странице встречи ВКонтакте, добавим лишь, что всех будут ждать «небольшая увеселительная программа и небольшие, но приятные сюрпризы».