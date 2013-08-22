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Курить сигареты вредно, тем более краденые. Тагильчанину грозит два года лишения свободы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Курить сигареты вредно, тем более краденые. Тагильчанину грозит два года лишения свободы

22 августа 2013, 15:40ОбществоCorey
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