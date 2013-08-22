Курить сигареты вредно, тем более краденые. Тагильчанину грозит два года лишения свободы

Мужчина совершал «коварные» преступления, специализируясь на сигаретах, одним и тем же способом. Приходя в магазин, хитрец просил продавцов подать ему сигареты разных марок в большом количестве. Товар он укладывал в пакет, а позже, будто бы вспоминая список покупок, заказывал еще пару видов товара. А пока продавец отвлекалась, он перекладывал часть пачек сигарет из пакета в карман куртки. А затем, ссылаясь на то, что забыл деньги в машине, выходил на улицу… тут-то его след и простывал.

Ранее этот мужчина уже был судим за аналогичные преступления. Освободившись из мест лишения свободы в середине 2012 года, он на некоторое время уехал в Невьянск, но на путь исправления становиться не захотел. Уже в сентябре 2012 года, совершив кражу, вернулся обратно в Тагил, скрываясь от правосудия. В ноябре мужчина совершил очередную кражу на территории Пригородного района.

Его задержали «по горячим следам», он сознался в совершении преступления. Находясь под подпиской о невыезде, мужчина вновь начал скрываться от сотрудников полиции, -- рассказывает исполняющая обязанности начальника отделения дознания ОП № 21 майор полиции Мария Смагина.

Помимо вышеуказанной деятельности, мужчина ничем не занимался, нигде не работал. И чтобы хоть как-то получить деньги на личные нужды – решался на очередную аферу. Сотрудниками полиции Межмуниципального отдела МВД России «Верхнесалдинский» мужчина был задержан за совершение четырех краж из местных торговых точек. На этот раз подозреваемому было предъявлено обвинение и судом города Верхней Салды в январе 2013 года назначено наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Осужденный был помещен СИЗО № 3 Нижнего Тагила, где с ним продолжили работу правоохранители Нижнего Тагила.

В настоящий момент все доказательства по совершенным преступлениям на территории Пригородного района собраны, уголовное дело направлено в суд. За совершение краж мужчине грозит до 2-х лет лишения свободы.

Сотрудники полиции предупреждают работников торговли быть предельно внимательными во время работы с посетителями, так как в магазины могут прийти не только добросовестные покупатели, но и злоумышленники, для которых обман продавцов - очередной способом легкой наживы.