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Метеочувствительным тагильчанам на заметку: ожидается магнитная буря
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Метеочувствительным тагильчанам на заметку: ожидается магнитная буря

22 августа 2013, 10:00Общество
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