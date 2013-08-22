Метеочувствительным тагильчанам на заметку: ожидается магнитная буря

По словам «насовцев», когда Солнце завершает свой 11-летний цикл, на нём с большой вероятностью происходят вспышки. Из-за этого на Земле возникают магнитные бури, с негативным влиянием которых знакомы все метеочувствительные люди.

Похоже, нам осталось не больше трех - четырех месяцев до полной инверсии поля. Эта перемена вызовет волновой эффект по всей Солнечной системе рассказал Тодд Хоксем, специалист по физике Солнца.

Но не стоит пугаться, перемена полярностей – вполне нормальный процесс, который происходит по следующей схеме: по причине перестройки процессов в динамо Солнца, северный и южный полюса меняются местами. Но, по каким-то причинам, на этот раз всё происходит по-особенному: северный полюс уже собрался меняться с южным, а вот последний, пока только догоняет северный. Процесс протекает не совсем синхронно.

Кроме того, накануне, примерно в полдень вчерашнего дня, обсерватории зафиксировали значительный выброс плазмы на Солнце. Это облако со скоростью более 900 км/сек в настоящее время движется в сторону Земли и может вызвать в самые ближайшие дни сильнейшие магнитные бури. По показаниям ученых, индекс геомагнитных возмущений вырос до 4, хотя при магнитной буре он поднимается до 5. Всё же эксперты предполагают, что буря никак не повлияет на работу техники и сможет вызвать лишь перебои с радиосвязью в полярных районах.