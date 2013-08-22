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Подготовка к выставке вооружений Russia Arms Expo: «антитеррор» и экологическая безопасность (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Подготовка к выставке вооружений Russia Arms Expo: «антитеррор» и экологическая безопасность (ФОТО)

22 августа 2013, 18:20Общество
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