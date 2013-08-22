Подготовка к выставке вооружений Russia Arms Expo: «антитеррор» и экологическая безопасность (ФОТО)

В ходе совещания были заслушаны доклады от руководителей организаций, отвечающих за безопасность граждан: МЧС, МВД, представители отделов и управлений. Все они состоят в антитеррористической комиссии города Нижний Тагил.

Первое требование, которое озвучил Глава города, было «гарантированная нестоянка на привокзальной площади перед гостиницей». Данный вопрос важен, так как в Нижний Тагил прибудут гости, в том числе иностранцы. Особое внимание должно быть уделено и территории непосредственно у выставки: от самих ворот путь должен осуществляться исключительно на «своих двоих». Будут проработаны и особые схемы движения, например, у «СуперСтроя».

Помимо выставки и в самом городе должны быть организованы соответствующие условия: именно под конец года в Тагил прибывают высокопоставленные лица. В общем и целом, судя по озвученным докладам, есть все условия для обеспечения антитеррористической безопасности.

Отметим, что именно выставка в момент ее проведения и на территории города является поводом для совершения противоправных актов. Поэтому членами антитеррористической комиссии были продуманы меры подготовки и организации соответствующих мероприятий: это и учения, и максимальная настороженность во время проведения в плане проверки граждан на всех пропускных пунктах, и многое другое.

Сергей Константинович обратил внимание, что в условиях специфики экологии нашего города, помимо основных мер, как для приезжих, так и в целом для жителей города должна обеспечиваться экологическая безопасность.

Что я имею ввиду под экологией. Мы должны работать с предприятиями, для того чтобы они проверили все очистные системы. Должен быть введен дополнительный контроль для поднятия тонуса объектов на предприятиях, чтобы не допустить техногенные и экологические катаклизмы. Предприятия получат соответствующие предписания.

Кроме того, были обращения граждан, которые подтверждаются: в Тагиле пахло хлором. Хочу обратить внимание на это. У нас есть постоянно действующий запах, к которому тагильчане уже привыкли. Однако это может ударить по обонянию гостей – специфический запах нафталина. Мы не можем понять, откуда он поступает. Иногда бывает, но, в принципе, это находится в ПДК. Гостям этого не объяснишь: наш ПДК допускает наличие запахов. Эта программа должна быть включена в подготовку к выставке – по контролю и мониторингу окружающей среды, -- отметил Глава.