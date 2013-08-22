«Поснимаем все провода!»: Сергей Носов готовит Нижнему Тагилу подарок

Дело в том, что, по словам Главы города, до 20 сентября в Нижний Тагил поступит беспроводной вагон. В течение года в город на эксплуатацию поступит гарантировано 13 таких устройств. А в целом обещают 16 штук.

Будет ли заменен тагильский вагон, устаревший морально и физически, на модернизированное устройство полностью, пока неизвестно. Однако это очень важный шаг в «осовременивании» транспортной структуры города, к которой и стремятся наши муниципальные власти.

Екатеринбург в рамках эксперимента в 2011 году запускал вагон, который не зависел от проводного электричества и наличия на пути тяговых подстанций. За счет размещенных внутри него мощных литий-ионных аккумуляторов он может проходить без подзарядки порядка 120 километров, а с промежуточной подзарядкой на конечных станциях - до 200 километров за смену. Данные вагоны разрабатывали два екатеринбургских машиностроительных предприятий.