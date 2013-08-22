Против нерадивых предпринимателей и маршрутчиков будем бороться вместе! Жителей Нижнего Тагила приглашают к сотрудничеству

Ранее, активисты общественного движения « Тагил без ям » уже фиксировали самые разнообразные нарушения, а несколько горожан были даже оштрафованы за неправильную парковку .

Однако сейчас речь идет о поголовных нарушениях маршруток: остановка в неположенном месте, нарушение скоростного режима, маневры без поворотников и еще многое другое.

«Возмездие» настигнет и торговые сети, которые не следят за своими мусорными баками. Так, все свалки у магазинов теперь будут выявляться и фиксироваться не без вашей помощи, жители Нижнего Тагила. Просьба все материалы с указанием координат и времени высылать по адресу mail@tagil.bezyam.ru.