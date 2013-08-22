Против нерадивых предпринимателей и маршрутчиков будем бороться вместе! Жителей Нижнего Тагила приглашают к сотрудничеству
22 августа 2013, 11:45ОбществоCorey
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Накануне Сергей Константинович Носов обратился к общественности со злободневной проблемой. Дело в том, что пришло время «взяться за маршрутчиков, которые нарушают правила дорожного движения и за торговые сети, которые не убирают за собой мусор».
Ранее, активисты общественного движения «Тагил без ям» уже фиксировали самые разнообразные нарушения, а несколько горожан были даже оштрафованы за неправильную парковку.
Однако сейчас речь идет о поголовных нарушениях маршруток: остановка в неположенном месте, нарушение скоростного режима, маневры без поворотников и еще многое другое.
«Возмездие» настигнет и торговые сети, которые не следят за своими мусорными баками. Так, все свалки у магазинов теперь будут выявляться и фиксироваться не без вашей помощи, жители Нижнего Тагила. Просьба все материалы с указанием координат и времени высылать по адресу mail@tagil.bezyam.ru.
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