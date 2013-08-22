Совсем скоро станут известны победители фотоконкурса «Свадебный марафон от Textile96.ru»!

Уже 40 счастливых, официально признанных семейными пар тагильчан соревнуются за призы от спонсора интернет-магазина Textile96.ru, щедро раздающего сертификаты на эксклюзивное постельное белье, в том числе с 3D эффектом, на легчайшие и уютнейшие одеяла и другую не менее красивую и нужную продукцию.

Победителями станут те, кто наберет наибольшее число голосов от пользователей, и у вас еще есть шанс переломить ход конкурса. К тому же напомним, что в ближайшие выходные будут сняты нечестные голоса – накрутки*.

*При снятии накруток учитывается более 20 факторов, совокупность которых показывает достоверность голоса. В частности, пользователи, зарегистрированные задолго до начала голосования и регулярно заходившие на сайт, автоматически считаются реальными, а среди тех, кто зарегистрировался непосредственно в течение конкурса, производится проверка на наличие факторов «накруток». Среди них, например, такие: несколько регистраций подряд с малым интервалом с одного и того же ip-адреса или, например, регистрация на сайте с подозрительным почтовым ящиком, типа qwertyuiop@mail.ru, и множество других факторов, которые мы не можем озвучить в связи с коммерческой тайной. Таким образом, снятие накруток с вероятностью, приближенной к 100%, показывает реальную картину по количеству голосов у участников.