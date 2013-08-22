Тагильчане заметили повышенную активность ремонтников на развязке Заводская-Красногвардейская (ФОТО)

На место работ пригнали большое количество строительной техники. Фронтальные погрузчики разравнивают кучи щебня, и дорожные катки его утрамбовывают. Щебень на место работ подвозится автомобилями КАМАЗ. Все въезды и выезды с перекрестка были закрыты, и теперь через перекресток уже не проехать, как это делали раньше многие автолюбители.

Максим отметил также усиленную работу по установке бордюров. По его словам, здесь работают сразу несколько бригад. Вероятно, все силы, что остались в Нижнем Тагиле после инспекций УФМС брошены именно сюда. Более того, устанавливаются светофоры, и все, что осталось – положить асфальт.

Напомним, накануне Сергей Носов выразил крайнее недовольство оттягиванием сроков ремонта некоторых участков, в том числе, выше названной развязки, которая должна быть готова к концу августа.