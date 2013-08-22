Тагильские инвалиды совершили прогулку на пароме по тагильскому пруду

Путешественники обсудили итоги недавнего сплава по Чусовой с насыщенной развлекательной программой, рассказали о приобретенных навыках гончарного дела и стрельбы из пневматического оружия.

Также члены организации разработали план мероприятий на ближайшее будущее. В частности, тагильские инвалиды-колясочники приняли решение участвовать в соревнованиях для людей с ограниченными возможностями в Екатеринбурге, а также совершить поездку в Верхотурье и посёлок Верх-Нейвинский.