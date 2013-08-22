Тагильские инвалиды совершили прогулку на пароме по тагильскому пруду
22 августа 2013, 09:00ОбществоЕвгения
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В Нижнем Тагиле реализуется программа социального туризма и оздоровления для людей с ограниченными возможностями. В минувшие выходные активисты Свердловской региональной общественной организации инвалидов «Иди со мной» устроили на тагильском пруду встречу тагильчан с ограниченными возможностями. В теплой дружественной обстановке инвалиды-колясочники и члены их семей совершили прогулку на пароме.
Путешественники обсудили итоги недавнего сплава по Чусовой с насыщенной развлекательной программой, рассказали о приобретенных навыках гончарного дела и стрельбы из пневматического оружия.
Также члены организации разработали план мероприятий на ближайшее будущее. В частности, тагильские инвалиды-колясочники приняли решение участвовать в соревнованиях для людей с ограниченными возможностями в Екатеринбурге, а также совершить поездку в Верхотурье и посёлок Верх-Нейвинский.
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Фото официального сайта города.
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