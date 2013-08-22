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В следующем году Глава Нижнего Тагила будет тщательнее отбирать подрядчиков. «Сорваны все сроки!»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В следующем году Глава Нижнего Тагила будет тщательнее отбирать подрядчиков. «Сорваны все сроки!»

22 августа 2013, 12:15ОбществоCorey
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