В следующем году Глава Нижнего Тагила будет тщательнее отбирать подрядчиков. «Сорваны все сроки!»

Вмешательство мэра потребовалось после того, как один из субподрядчиков не справился с взятыми на себя обязательствами.

Сорваны все сроки! В следующем году нас ждет не меньший объем работ, поэтому к выбору ремонтно-строительных фирм будем подходить еще более тщательно. Того же потребуем от генподрядчиков по отношению к субподрядным организациям». Недобросовестные строители от дел отстранены, им уже найдена замена возмутился Сергей Носов.

Глава определил дорожникам недельный срок, чтобы закончить все подготовительные работы и перейти к асфальтированию. За это время предстоит решить вопросы с подземными коммуникациями, выложить гранитную брусчатку между трамвайными рельсами, установить бетонную опорную стену за автобусной остановкой, где из-за особенностей рельефа образовался небольшой обрыв.

Движение на данном участке дороги ограничено, но не перекрыто. Зато уже в сентябре автомобилисты смогут оценить эффективность новой транспортной схемы. Потоки машин, встречающиеся на пересечении проспекта Ленина с улицами Островского и Папанина и образующие пробку в часы пик, будут разделены. С этой целью для желающих после плотины повернуть на Выю прокладывают полосу вдоль трамвайных путей 15-го маршрута. Всем, кто едет из города на ГГМ, придется сворачивать направо и выезжать по кольцу в районе Тагилбанка на дорогу вдоль реки Тагил. Перекресток оборудуют светофорами.