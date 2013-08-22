Всё для спокойствия и безопасности. Нижнем Тагиле перекрыли проезд транспорта в зону отдыха Выйского пляжа (ФОТО)

Дело в том, что въезд на территорию этого места до поры до времени был открыт, тем самым вызывая дискомфорт у всех отдыхающих.

Гулять там с коляской стало невозможно - гоняют на машинах все, кому не лень! Ужас просто рассказывает Елена.

Так, в июле 2013 года Елена обратилась к Главе города с просьбой перекрыть данный въезд в зону отдыха со стороны улицы Верхняя Черепанова. И буквально вчера тагильчанка получила по почте ответ от администрации Ленинского района, подписанный Сергеем Константиновичем, о том, что на въезде установили бетонный блок.

Елена с семьей поспешили проверить работу, проделанную Ленинской администрацией, и обнаружили, что он там действительно установлен. Хочется верить, что подобные адекватные просьбы тагильчан будут выполняться, ведь жители хотят жить в комфортном и безопасном городе.

Мы в тот же вечер отправились туда гулять. И вообще не узнали пляж! У блока послушно стоит припаркованная машинка, дети с родителями спокойно гуляют, тишина, красота! -- рассказывает довольная Елена.

Фотография Елены Пешковой