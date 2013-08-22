«Я знаю девушку, готовую переспать с каждым»: арт-пространство «Красногвардейца». Другое кино в Нижнем Тагиле (ВИДЕО 18+)

Итак, до 28 августа на площадке кинотеатра продолжится показ израильского кино «Шесть раз». Это история девушки, которая перешла в новую школу. Как подросток, она чувствует свою сексуальность, чем и дразнит окружающих парней. Трагедия в том, что рядом нет никого, кто мог бы ее предостеречь.

Но не нужно думать, что история так проста: фильм снимался 6 лет очень талантливой группой и после выхода собрал огромное число наград: победитель в номинациях «Лучший дебют», «Лучшая актриса», «Лучший сценарий», победитель фестиваля San Sebastian, участник конкурсной программы Tribeca film festival. Более того, в Израиле обсуждают, чтобы обязательно показывать этот фильм подросткам в рамках общеобразовательной программы.

Видео со страницы к/т «Красногвардеец» ВКонтакте.

А дальше, действительно, больше. С 29 августа в том же «Красногвардейце» кино «Пена дней». История любви, разворачивающаяся в фантастическом мире, где влюбленные летают на свидания в розовых тучках и танцуют на потолке, где в коридоре обычной квартиры живет солнце, а мыши-домоправители ведут беседы с кошками, где цветы прорастают внутри людей и тепло человеческого сердца способно уничтожить самое опасное оружие.

Кстати, что в августе, что в сентябре и даже октябре кинотеатр продолжит показывать эксклюзивные картины, которые тагильчанин вряд ли сможет увидеть где-то еще.

Время сеанса можно уточнить по телефону: 43-56-73, поскольку в разный день кино может начаться в разное время.