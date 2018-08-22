Бомжи украли батареи из дома в Нижнем Тагиле и едва не оставили жителей без отопления

Со слов местных жителей, на первом этаже аварийного дома по Шевченко, 19 из пустующих квартир лица без определенного места жительства срезали и похитили радиаторы.

В двух квартирах с первого этажа, в которых уже никто не проживает, разбиты все окна. С улицы я заглянула в квартиру № 9, где увидела лежанку бомжей. А в 13 квартире бомжи украли две батареи и ванную. От соседей я узнала, что, когда они пытались вытащить очередной радиатор, их задержали сотрудники полиции, жалуется местная жительница.

В пресс-службе УВД Нижнего Тагила информацию о краже радиаторов по данному адресу подтвердили. В настоящее время полиция проводит проверку.

Да, действительно, есть материал, по которому в настоящее время проводится проверка. Лица, совершившие кражу радиаторов, установлены. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, пояснили в пресс-группе УВД.

Ситуация с подачей тепла в наступающем отопительном сезоне по улице Шевченко, 19 взята начальником управления ЖКХ администрации города Егором Копысовым под личный контроль, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Без отопления люди жить не будут, оно будет включено у них с началом отопительного сезона. Я лично побывал в этом доме вместе с руководителем управляющей компании. Он заверил нас, что они все восстановят, и к отопительному сезону сети будут в рабочем состоянии. В те квартиры, где люди продолжают жить, отопление будет подаваться,рассказал Егор Копысов в беседе с TagilCity.ru.

Дом №19 по улице Шевченко был признан аварийным еще в 2014 году.

Жить в аварийном доме очень страшно. По стенам идут трещины, кое-где вывалились кирпичи. Когда заходишь в подъезд, под ногами шатается пол, а лестницы все в трещинах. Я даже боюсь выходить на балкон, который может обвалиться. Ребенка не отпускаю одного гулять. Вдруг в подъезде что-нибудь обрушится. Постановление на расселение было в начале этого года. Уже переселили 7 квартир из 16. Из оставшихся непереселённых квартир всего три квартиры, в которых проживают приличные семьи. Оставшиеся, если так можно сказать — социально неблагополучные.рассказывает редакции TagilCity.ru житель этого дома.

Администрация занимается поиском более благоустроенного и комфортного жилья для граждан, которые еще остаются проживать в аварийном доме.

В настоящее время для жителей этого дома подыскиваются помещения, либо предлагается выкупная стоимость в соответствии с законодательством. Администрация ищет все законные способы обеспечить жителей аварийных домов безопасным жильем,сообщили TagilCity.ru в мэрии Нижнего Тагила.