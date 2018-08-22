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#домахорошо
Бомжи украли батареи из дома в Нижнем Тагиле и едва не оставили жителей без отопления
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Бомжи украли батареи из дома в Нижнем Тагиле и едва не оставили жителей без отопления

Сегодня, 17:15Общество
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