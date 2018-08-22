Часть домов на Вагонке в Нижнем Тагиле останется без света 23 августа

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23 августа в некоторых домах Дзержинского района в Нижнем Тагиле будет отключено электричество из-за ремонта энергосетей.
Сюжеты: Нижний Тагил
С 10.00 до 15.00 света не будет в 100 домах частного сектора по улице Ватутина. С 14.00 до 16.00 электричество отключат в Алтайском микрорайоне по адресам: улица Юности 22, 24 и улица Алтайская, 41/26, 37, 39.
Кроме того, с 27 по 29 августа в селе Покровское отключат горячую воду из-за ремонта на подстанции Сокол. Подачу воды прекратят в домах по адресам: Покровское-1, 65, 122, 117, 111, 99, 98, 88, 87, а также в детском саду №32 в селе Покровское-2, сообщает ИА «Все новости».
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