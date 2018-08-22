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#домахорошо
Часть домов на Вагонке в Нижнем Тагиле останется без света 23 августа
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Часть домов на Вагонке в Нижнем Тагиле останется без света 23 августа

Сегодня, 17:10Общество
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