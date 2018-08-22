День Государственного флага России проходит в Екатеринбурге

22 августа в Екатеринбурге отмечают День Государственного флага России. В историческом сквере и в метро с 8:00 до 12:00 волонтеры дарили прохожим ленточки с цветами российского флага.

Далее екатеринбуржцы торжественно возложили цветы к памятнику первого российского президента Бориса Ельцина.

В 14:00 в историческом парке «Россия – моя история» горожане прослушали лекцию-презентацию об истории государственного флага России. А в 15:00 все желающие получили возможность встретиться с Героем России Сергеем Ворониным.

В 17:00 начнут работу интерактивные площадки и фотозоны в Историческом сквере. Также здесь состоятся показательные выступления академии единоборств Русской медной компании и учеников фонда «Золотое сечение».