Карпинская чиновница пожаловалась на СМИ за разглашение персональных данных

20 июня заведующая отделом организационно-кадровой работы администрации Карпинска Юлия Пузачёва получила грамоту «За большой вклад в обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа муниципального образования». Заметка об этом вместе с краткой биографией чиновницы появилась на сайте местного издания «Вечерний Карпинск». В комментариях под новостью пользователи высказали критику в адрес женщины и написали, что лучше бы грамоту вручили обычному рабочему, сообщает URA.RU.

Через некоторое время Юлия Пузачёва обратилась в Роскомнадзор с жалобой на то, что СМИ распространило персональные данные без её ведома. В «Вечернем Карпинске» считают, что жалоба была подана по причине того, что женщина осталась недовольна комментариями под заметкой о вручении ей грамоты.

Конечно, обработка персональных данных Юлии Викторовны осуществлялась нашими журналистами в рамках закона и без нарушения прав гражданина, доказательства чего были направлены в надзорное ведомство,рассказали в новостном издании Карпинска.