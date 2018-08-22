Мастер-класс по спасению человека прошел в Нижнетагильской школе юнг

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Студент областного медколледжа Роман Гордеев провел для курсантов тагильской школы юнг обучающий урок по спасению человека.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сотрудник СМП Роман Гордеев учится в Нижнетагильском филиале Свердловского областного медицинского колледжа. Он рассказал о приемах оказания первой помощи человеку при утоплении: непрямой массаж сердца и искусственное дыхание.
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Все навыки первой медицинской помощи ребята смогли опробовать на специальном манекене. Кроме юных курсантов обучение прошли их родители, яхтсмены и тренеры парусной секции, сообщает Тагильская школа юнг.
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