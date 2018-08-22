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Перекресток Мира-Ленина в Нижнем Тагиле был перекрыт из-за сумки с мусором
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Перекресток Мира-Ленина в Нижнем Тагиле был перекрыт из-за сумки с мусором

Сегодня, 09:50Общество
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