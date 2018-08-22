Перекресток Мира-Ленина в Нижнем Тагиле был перекрыт из-за сумки с мусором

Оперативные службы города получили сообщение о том, что около офиса «Сбербанк» была обнаружена бесхозная сумка.

Правоохранительные органы были вынуждены оцепить несколько домов, находящихся в потенциальной опасности, и перекрыть движение на перекрестке Мира-Ленина.