Перекресток Мира-Ленина в Нижнем Тагиле был перекрыт из-за сумки с мусором

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
21 августа 2018 года вечером в Нижнем Тагиле на перекрестке Ленина-Мира было перекрыто движение транспорта.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: «Между строк»
Оперативные службы города получили сообщение о том, что около офиса «Сбербанк» была обнаружена бесхозная сумка.
Правоохранительные органы были вынуждены оцепить несколько домов, находящихся в потенциальной опасности, и перекрыть движение на перекрестке Мира-Ленина.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сумку проверили. Кроме мусора в ней ничего не оказалось.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей