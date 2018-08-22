Покровская пенсионерка обвиняется в проведении несанкционированного митинга

Жительницу села Покровское под Нижним Тагилом местная администрация обвинила в проведении несанкционированного митинга. Со слов пенсионерки, она позвала соседей на встречу с журналистами федерального телеканала, чтобы вместе рассказать о проблемах в сфере ЖКХ.
Пенсионерка из села Покровское Ирина Куценок обратилась к журналистам ГТРК «Вести Урал» за помощью в связи с коммунальными проблемами – на протяжении 2 месяцев в домах односельчан отсутствовала горячая вода. Приезд журналистов был запланирован на 1 августа, и женщина решила позвать односельчан на встречу с ними. Ирина расклеила на подъездах домов объявления и указала в качестве места сбора сельский клуб.
Как сообщает АН «Между строк», в назначенный день представители СМИ не приехали, но женщина всё равно пошла к клубу, чтобы посмотреть, сколько односельчан откликнулось. Там, со слов Ирины, её встретили глава Покровской территориальной администрации Марина Сельская и депутат Горноуральской гордумы Алла Семёнова.
Они начали на меня орать, обвинять в том, что я устраиваю несанкционированное собрание. А позже выяснилось, что глава администрации Марина Сельская ещё и написала на меня заявление в прокуратуру, обвинила меня в организации и проведении публичного мероприятия без подачи уведомления в администрацию, что я протесты какие-то организовываю. После этого ко мне пришёл участковый, сообщил о том, что мне необходимо явиться в суд,рассказала жительница Покровского.
В пресс-службе прокуратуры Свердловской области уточнили, что заявление было подано в полицию. 30 августа дело Ирины Куценок будет рассматривать мировой суд. Согласно КоАП РФ, за организацию несанкционированного митинга может быть наложен штраф в размере 30 тыс. рублей или назначены обязательные работы на срок до 50 часов.