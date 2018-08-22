Покровская пенсионерка обвиняется в проведении несанкционированного митинга

Пенсионерка из села Покровское Ирина Куценок обратилась к журналистам ГТРК «Вести Урал» за помощью в связи с коммунальными проблемами – на протяжении 2 месяцев в домах односельчан отсутствовала горячая вода. Приезд журналистов был запланирован на 1 августа, и женщина решила позвать односельчан на встречу с ними. Ирина расклеила на подъездах домов объявления и указала в качестве места сбора сельский клуб.

Фото: АН «Между строк»

Как сообщает АН «Между строк», в назначенный день представители СМИ не приехали, но женщина всё равно пошла к клубу, чтобы посмотреть, сколько односельчан откликнулось. Там, со слов Ирины, её встретили глава Покровской территориальной администрации Марина Сельская и депутат Горноуральской гордумы Алла Семёнова.

Они начали на меня орать, обвинять в том, что я устраиваю несанкционированное собрание. А позже выяснилось, что глава администрации Марина Сельская ещё и написала на меня заявление в прокуратуру, обвинила меня в организации и проведении публичного мероприятия без подачи уведомления в администрацию, что я протесты какие-то организовываю. После этого ко мне пришёл участковый, сообщил о том, что мне необходимо явиться в суд,рассказала жительница Покровского.