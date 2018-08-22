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#домахорошо
Проблемы школьников обсуждаются в тагильском центре семейной терапии
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Проблемы школьников обсуждаются в тагильском центре семейной терапии

Сегодня, 15:50ОбществоФото: Центр семейной терапии и консультирования
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