Проблемы школьников обсуждаются в тагильском центре семейной терапии

Основные темы тренингов — это отсутствие мотивации в учебе, негативные взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, сложности выбора профессии. По словам участников, обсуждение проблем со специалистами и другими родителями помогают быстрее найти выход из сложностей.

Родительская школа создана как часть проекта «Подросток и мир: доверяя друг другу». Специалисты центра считают, что работать нужно не только с подростками, но и с их родителями.

Сам проект реализуется центром на средства гранта, полученного в 2017 году. Занятия проходят в виде творческого процесса. Используются арт-терапия, тканетерапия и песочная терапия.

По словам сотрудников центра, цель родительской школы — научить родителей общаться со своими детьми, понимать их и оказывать им поддержку.