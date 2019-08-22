Хирурги еще одной тагильской больницы начали массово увольняться

Медики недовольны повышенной нагрузкой и размером зарплаты. Заведующий первым хирургическим отделением Юрий Изотеев подтвердил данные сведения, подчеркнув, что уходят все хирурги, даже те, кто сейчас находится в отпуске. С его слов, врачи работают при повышенных нагрузках. Винят медики во всем Минздрав. В ведомстве, со слов Изотеева, знают, что нагрузка не соответствует оплате труда, но при этом предлагают подождать до октября.