Хирурги еще одной тагильской больницы начали массово увольняться
В Нижнем Тагиле хирурги ЦГБ № 1 написали заявления об уходе. Уволиться собираются шесть специалистов, сообщает ИА «Все новости».
Медики недовольны повышенной нагрузкой и размером зарплаты. Заведующий первым хирургическим отделением Юрий Изотеев подтвердил данные сведения, подчеркнув, что уходят все хирурги, даже те, кто сейчас находится в отпуске. С его слов, врачи работают при повышенных нагрузках. Винят медики во всем Минздрав. В ведомстве, со слов Изотеева, знают, что нагрузка не соответствует оплате труда, но при этом предлагают подождать до октября.
Главврач больницы Олег Николаев журналистам издания комментарии не предоставил.
Напомним, ранее в Нижнем Тагиле массово заявления на увольнение написали хирурги Демидовской больницы. Они также недовольны повышенной нагрузкой и размером заработной платы. При этом главврач больницы Сергей Овсянников рассказал TagilCity.ru, что средняя зарплата хирурга превышает 100 тысяч рублей в месяц.