Ирина «вся эта бичевня» Алашкевич остается в должности. Куда смотрит Левченко?
Руководитель пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич после встречи с жертвами потопа в Тулуне назвала их «быдлом» и «бичевней» с двумя классами образования.
Об этом свидетельствует аудиозапись разговора пресс-секретаря, которую выложили в интернет. После того, как ее распространили в социальных сетях и СМИ, в инцидент вмешался губернатор Сергей Левченко, сообщает издание Иркутск сегодня.
Глава Иркутской области решил урегулировать конфликт, попытавшись оправдать свою сотрудницу и выставить крайним рядового подчиненного из аппарата пресс-службы.
Скандальную аудиозапись с голосом Алашкевич опубликовали в интернет-изданиях в прошлый понедельник, 19 августа. На ней вполне разборчиво слышно, как некая женщина унизительно высказывалась о жертвах потопа в Тулуне. На записи дама делится впечатлениями о том, что со встречи с президентом Владимиром Путиным, у нее давно не было ощущения мерзости и гадости. «Вся эта бичевня пришла – вы бы видели, как они одеты». Далее женщина описывает одежду тулунчан и комментирует их вкус моды. Полная запись разговора есть в Сети.
Многие сразу признали на записи голос пресс-секретаря Иркутского губернатора Алашкевич, после чего телеканал Ren-TV решил провести независимую экспертизу. Эксперты сравнивали успевший прославиться аудиоролик и цифровую аудиозапись, на которой пресс-секретарь дает интервью журналисту, называя свою фамилию и должность.
По результатам экспертизы, специалист Юрий Макеев, начальник Экспертного управления Национального комитета противодействия коррупции в России, заявил, что голоса на обеих аудиозаписях принадлежат одному и тому же человеку. Другими словами, эксперт подтвердил сведения, в которых многие уже не сомневались.
Пока что сама героиня аудиоскандала отреагировала на произошедшее довольно просто. Ирина Алашкевич объявила о своем уходе в отпуск и том, что будет ждать результатов проверки, назначенной губернатором. Судя по кадровой политике аппарата главы региона, там уже нашли виноватого. Им оказался Александр Шудыкин, главный инженер отдела оперативной информации управления пресс-службы. Его сократили. И по мнению самого Александра, это связано с попаданием аудиозаписи в общественный доступ.