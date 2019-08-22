Как обмануть друзей и заставить всех себя ненавидеть

Эту история написана со слов друзей 24-летнего Виталия Винокурова, которые рассказали, что потеряли из-за него миллионы рублей. По их словам, пострадавших от махинаций Винокурова около 20 человек, в том числе депутат Молодёжной думы Свердловской области от «Молодой гвардии» Нижнего Тагила Дмитрий Арды и тагильский шоумен Александр Дементьев. Большинство жертв пожелало сохранить анонимность, поскольку не хочет «светиться в грязной истории», а некоторые ещё надеются вернуть свои деньги без вмешательства полиции и общественности. Сам Виталий заявил журналисту TagilCity.ru, что над версией его товарищей все посмеются, однако свою изложить отказался.

Виталий Винокуров и его друзья с детства общались большой компанией: проводили время, занимались общими делами, вместе делали первые шаги во взрослую жизнь, помогали друг другу при необходимости. Виталия, говорят товарищи, всегда тянуло в бизнес. В 2016 году он на деньги родителей купил долю в магазине уличной одежды на проспекте Ленина, а после продал её и занялся развитием кальянной «Амстердам», которую тоже продал. Всё это произошло в течение одного года.

Виталий также преподавал в танцевальной школе «E-dance», и, по словам его коллеги Павла Столбова, демонстрировал как хореографические, так и педагогические таланты.

Фото: Instagram Виталия Винокурова

Это (танцы — прим. ред.) — прям его тема. У нас хип-хоп преподавал. Его любили дети,говорит Столбов.

Ещё Винокуров зарабатывал субарендой квартир и, по словам его знакомых, зарабатывал прилично. В 2017-м он прошёл курсы «Бизнес Молодости» и начал искать инвесторов, при этом, как отмечают знакомые, усиленно создавая образ успешного человека.

Сначала это была стройка крупных объектов, которые, по его словам, он со своим партнером выигрывал на тендерах и получал нереальный профит. Даже в партию ЛДПР вступил, координатором [стал], чтобы выглядеть ещё авторитетнее,говорит один из друзей Винокурова.

На создания имиджа нужно было много денег. Виталий тратил их на дорогую одежду, отдыхал и питался в модных заведениях, арендовал представительные авто и элитное жильё. Ещё один его друг, который вместе с ним ездил на «Бизнес Молодость», утверждает, что поведение Виталия — последствие этих самых тренингов.

Там пытаются заставить двигаться и что-то делать тебя. Я там тоже был вместе с ним, и по себе скажу, что я после них умом не тронулся, за исключением того, что решил довериться бывшему другу,рассказывает молодой человек.

Уже тогда Винокуров занимал деньги, но обязательно возвращал их. Первое время.

Я Виталия знаю давно, ещё со времен студенчества и игр КВН. [Он] брал у меня в долг малые суммы, отдавал с процентами,говорит тагильский шоумен, ведущий свадеб и корпоративов Александр Дементьев.

Фото: Instagram Виталия Винокурова

В 2018 году Винокуров стал обращаться к многочисленным друзьям с просьбой одолжить ему суммы от 20 до 500 тысяч рублей: кому-то рассказывал про бизнес-проект по инвестициям в природные минералы, кому-то под расписку обещал проценты, а кому-то давил на жалость. Одного из своих товарищей Виталий попросил взять на себя кредит в 300 тысяч рублей, рассказывая о своём тяжёлом финансовом положении, говорил, что эти деньги ему нужны, чтобы разобраться с некими проблемами и спокойно «жить и существовать». Тот, как и многие другие, согласился.

Кто-то, имея молодую семью, только родившегося ребенка, берёт для него кредит, а после вынужден работать без перерыва на отдых, лишь бы хватало на семью и кредит, а кто-то дал деньги под залог машины, и теперь машины у человека нет,возмущается один из друзей Виталия.

Винокуров занимал у одних, тратил их и набирал новые долги, чтобы рассчитаться с предыдущими. Знакомые рассказывают, что Виталий проигрывал огромные суммы на спортивных ставках, надеясь сорвать куш, который позволит ему разом закрыть все финансовые бреши. Долги росли, и по разным данным, составляют уже от 8 до 15 миллионов рублей, а бизнес-проекты тем временем прогорали. При этом Виталий продолжал поддерживать легенду успешного человека, публикуя в соцсетях фото из отпусков за рубежом и давая деловые наставления.

Фото: Instagram Виталия Винокурова

В 2019 году некоторые из заёмщиков начали публично обвинять Винокурова в невыплате задолженностей. Так Дмитрий Хмельницкий рассказал, что Виталий оправдывался тем, что в фирме по его инвестиционному проекту идёт смена гендиректора, а счета заблокированы, и только после 15 февраля он сможет вернуть деньги, однако так и не сделал этого.

Когда начали с ним разговаривать, он сказал, что «бентонита» (один из проектов Виталия — прим.ред.) нет, а ваши деньги ни разу в фирме не лежали. Я очень много раз спрашивал, куда ты дел наши деньги, но чёткого ответа так и не услышал,говорит Хмельницкий.

В августе кредиторы Виталия написали заявление в полицию. В МУ МВД России «Нижнетагильское» пояснили, что на данный момент проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение, и добавили, что ожидают обращений от остальных граждан, которые считают себя пострадавшими от действий Виталия Винокурова. Пока к правоохранителям обратились только трое — остальные не уверены, что их проблемы стоит разрешать таким образом.

Вариант, если его возьмут под стражу, нам, наверное, вообще не выгоден, за решеткой он нам точно ничего не отдаст. Судебным приставам просто нечего с него взыскивать, ни авто, ни недвижимости, ничего у него нет, объясняет Александр Дементьев.

Некоторые всё ещё уверены, что Виталий сам вернёт деньги. Сейчас он, по данным друзей (многие из которых называют себя его бывшими друзьями), осел в Екатеринбурге, где работает таксистом, и планирует переехать в Астрахань, чтобы вернуться к субаренде квартир и хореографии, с которыми у него получалось лучше.

Если он обещает, что возместит, то возместит. У меня возник негатив, когда он пропал и не отвечал на телефоны, это был довольно долгий период, но потом он сам вышел на связь и объяснил ситуацию и по итогу конфликт мы урегулировали,говорит друг Винокурова.

Фото: Instagram Виталия Винокурова

С этим согласен и бывший коллега Виталия по танцевальной школе Павел Столбов. По его словам, Винокуров уже сам всё осознал и сейчас работает над исправлением своих ошибок.

Я не оправдываю Виталия. Он ошибся. Но в его случае — это, скорее, именно ошибка, а не злой умысел. Многие в молодости ошибаются: кто-то в мелочах, кто-то по-крупному. Он на «Бизнес Молодось» съездил, после этого понеслось. Хрупкий мозг подростка посчитал, что в бизнесе риск не считают, а как-то и что-то делают. Жизнь показала, что всё-таки на риск стоит обращать внимание.