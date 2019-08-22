Кольцовские таможенники изъяли у пассажира более 300 деталей для гаджетов
Сегодня, 13:26ОбществоФото: Уральское таможенное управление
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В Кольцово таможенники при проверке рейса Екатеринбург-Душанбе обнаружили у пассажира более 300 деталей для ноутбуков и телефонов, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.
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В чемодане находились 150 карт памяти, 42 блока питания, гарнитуры и микрокомпьютеры. Исходя из количества товара, он перевозился с целью продажи и получения выгоды, а не для личного пользования, а значит, должен был быть задекларирован.
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Пассажир сообщил, что является работником организации, которая планирует открыть филиал в Душанбе. Товар изъят и помещен на склад временного хранения, сумму штрафа, который придется заплатить мужчине, определит суд.
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