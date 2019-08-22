Материалы по смертельному ДТП в Екатеринбурге направят в Челябинск для перепроверки
Сегодня, 19:42ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Анализы участника смертельного ДТП на Малышева в Екатеринбурге направят для проверки в Челябинск, пишет Znak. Также на экспертизу направят часть документов из уголовного дела.
Сюжеты: Екатеринбург
Юрист Александр Шумилов рассказал, что какие именно материалы направят в другой город не разглашается из-за тайны следствия. Кроме того, Шумилов считает, что повторная экспертиза может показать, что водитель все же был пьян в момент аварии.
ДТП с участием пяти автомобилей произошло 4 августа на улице Малышева. В аварии погибли два человека. В соцсетях водителя KIA Rio обвинили в употреблении запрещенных препаратов и алкоголя, однако экспертиза показала обратное. Также СМИ ранее сообщали о том, что молодой человек является сыном высокопоставленного силовика.
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